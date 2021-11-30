طهران ترفض أي التزامات خارج الاتفاق النووي
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نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول إيراني قوله إن بعض الأطراف الغربية المشاركة في مباحثات فيينا تسعى لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران لن تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي، مضيفا أن هدف بلاده في مفاوضات فيينا هو ضمان رفع العقوبات.
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