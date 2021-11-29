إجراءات بريطانية عقب دخول المتحور الجديد

تتباين الرؤى حول الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة سلالة أوميكرون في المملكة المتحدة، بعد تأكيد إصابة عدة أشخاص بالفيروس في اسكتلندا وإنجلترا..

وتدعو المعارضة إلى فرض الفحص الطبي على كل مسافر يصل إلى بريطانيا برا وبحرا وجوا دونَ انتظار، فيما دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى اجتماع طارئ لمجموعة الدول السبع لبحث تطورات السلالة الجديدة عبر العالم.