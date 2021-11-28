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إسرائيل تغلق حدودها أمام الأجانب لمنـع تفشـي المتحـور "أوميكرون"

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التعامل مع سيناريو انتشارِ سلالة أوميكرون في إسرائيل على طاولة الاجتماعات الدورية للمجلسِ الوزاري الخاصِ بكورونا.

اجتماعات طارئة عقب اكتشاف أولى الإصابات وسلسلة من القرارات على ضوء ذلك، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوجِّه مناشدة إلى مواطنيه لاستكمالِ اللَقاحات وتطعيم الأطفالِ كذلك.

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