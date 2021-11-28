تراجع الليرة التركية يرفع أسعار السلع كافة

تواصل الليرة التركية تراجعها القياسي أمام العملات الأجنبية مع توقعات باستمرار انخفاضها، وينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق التركية، حيث تجاوز سعر الوقود بنسبة 15%.

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