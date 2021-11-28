تراجع الليرة التركية يرفع أسعار السلع كافة
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تواصل الليرة التركية تراجعها القياسي أمام العملات الأجنبية مع توقعات باستمرار انخفاضها، وينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق التركية، حيث تجاوز سعر الوقود بنسبة 15%.
تواصل الليرة التركية تراجعها القياسي أمام العملات الأجنبية مع توقعات باستمرار انخفاضها، وينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق التركية، حيث تجاوز سعر الوقود بنسبة 15%.
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