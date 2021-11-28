الجيش السـوداني: قتلـى مـن عناصـرنا خلال التصدي لهجمات مجموعات إثيوبية بالفشقة
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ها هي الأزمة بين دولتي السودان وإثيوبيا تطل برأسها من جديد يعلن الجيش السوداني تعرض قواته لهجوم بمدينة الفشقة الصغرى الحدودية من قبل قوات ومليشيات إثيوبية، بقصد إفشال عمليات الحصاد
تنفي إثيوبيا تَورّطَ قواتِها بالهجوم، تأكد انتهاج الحوارِ لحلّ النازعات الحدودية، أوساطٌ سياسية سودانية لا تستبعد أنْ يُغيّر السودان من استراتيجيتِه الدفاعية تُجاهَ الأحداث على الحدودِ في ظلِّ اتساع دائرة التطورات هناك.
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