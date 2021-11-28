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طهران تؤكد أن الهدف الأول للمفاوضات يجب أن يكون رفع العقوبات كافة وإمكانية التحقق من ذلك

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خطة العمل الشاملة المشتركة والمفاوضات النووية، أكثر العبارات تكراراً في قاموس السياسة الإيرانية منذ سنوات.

ملفات تتصدّر لائحة خلافاتِ إيران مع الغرب ليُصْبِح مصيرُ التفاهمِ مع باقي الأطرافِ لغزاً يبحثُ الإيرانيون عن فك طلاسمِه قُبيل جولة سابعة من المفاوضات.

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