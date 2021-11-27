طهران: اتخذنا الترتيبات للتوصل لاتفاق سريع
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران اتخذت جميع الترتيبات للتوصل إلى اتفاق سريع في فيينا بشأن برنامجها النووي..
من جهته أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن طهران تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة.
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