موسكو: واشنطن تسعى لإشعال نزاع شرق أوكرانيا

حذر مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية /سيرغي ناريشكين/ واشنطن من محاولة دفع كييف لإشعال النزاع في دونباس.

ووصف المزاعمَ بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، بالدِعاية السيئةِ النية من الخارجية الأمريكية..

من جانبها نفت الخارجية الروسية رفضها المشاركة في الاجتماع الوزاري بصيغة "رباعية نورماندي" وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن الاتهام لا أساس له.