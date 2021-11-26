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إجـراءات بريطانية لمنع تفشي المتحور الجديد لكورونا ووصوله من جنوب إفريقيا

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ما بينَ500 و700 إصابة بالسلالة الجديدةِ لكورونا، تتحدّث عنها تقارير طبية قادمة من جنوب إفريقيا.

يقول العلماء إن النسخة هذه هي الأكثر تحوّرا حتى الآن. يصفونها بالأسوأ حتى الساعة، التحوّر النوعي للفيروس يثير أسئلة لا أجوبة عليها الآن، على الرغم من كثافة الأبحاث المخبرية لمعرفة المزيد وقدرة اللقاحات المتوفرة على مواجهة الطفرة الجديدة وتقليص وطأتها.

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