جمعية سورية لتوفير أطراف صناعية لمحتاجيها
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تعمل إحدى الجمعيات الأهلية على توفير أطراف صناعية لمحتاجيها، في مشروع إنساني لتجاوز آثار الحرب في سوريا، في مجال تصنيع الأطراف وتحديثها بخبرات محلية.
تعمل إحدى الجمعيات الأهلية على توفير أطراف صناعية لمحتاجيها، في مشروع إنساني لتجاوز آثار الحرب في سوريا، في مجال تصنيع الأطراف وتحديثها بخبرات محلية.
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