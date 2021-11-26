جمعية سورية لتوفير أطراف صناعية لمحتاجيها

تعمل إحدى الجمعيات الأهلية على توفير أطراف صناعية لمحتاجيها، في مشروع إنساني لتجاوز آثار الحرب في سوريا، في مجال تصنيع الأطراف وتحديثها بخبرات محلية.

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