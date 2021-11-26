إسرائيل تهدد بهجوم على مواقع إيران النووية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل تطور قدراتا على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران

من جهته دعا رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين إلى وضع ملف ضربة عسكرية مستقلة لإيران على الطاولة.