أوروبا.. موجة جديدة لكورونا وتشديد للإجراءات
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شهدت عدة دول ارتفاعا كبيرا للإصابات بفيروس كورونا، وشددت الإجراءات الوقائيةَ لاحتوائها، وأكدت السلطات في ألمانيا أن الموجةَ الجديدة ستجتاح معظم البلاد.
شهدت عدة دول ارتفاعا كبيرا للإصابات بفيروس كورونا، وشددت الإجراءات الوقائيةَ لاحتوائها، وأكدت السلطات في ألمانيا أن الموجةَ الجديدة ستجتاح معظم البلاد.
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