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أوروبا.. موجة جديدة لكورونا وتشديد للإجراءات

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شهدت عدة دول ارتفاعا كبيرا للإصابات بفيروس كورونا، وشددت الإجراءات الوقائيةَ لاحتوائها، وأكدت السلطات في ألمانيا أن الموجةَ الجديدة ستجتاح معظم البلاد.

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