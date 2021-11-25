اجتماع وزاري بالقاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط
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ناقش الاجتماع الوزاري ال6 لمنتدى غاز شرق المتوسط مخرجات المرحلة الأولى للاستراتيجية طويلة الأمد، التي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى.
ناقش الاجتماع الوزاري ال6 لمنتدى غاز شرق المتوسط مخرجات المرحلة الأولى للاستراتيجية طويلة الأمد، التي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى.
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