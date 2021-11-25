اجتماع وزاري بالقاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط

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ناقش الاجتماع الوزاري ال6 لمنتدى غاز شرق المتوسط مخرجات المرحلة الأولى للاستراتيجية طويلة الأمد، التي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى.