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اجتماع وزاري بالقاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط

أخبار العالم العربي

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ناقش الاجتماع الوزاري ال6 لمنتدى غاز شرق المتوسط مخرجات المرحلة الأولى للاستراتيجية طويلة الأمد، التي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى.

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