مفـوضية انتخابات ليبيا تنشر قائمة أولية للمقبولين بسباق الانتخابات يغيب عنها القذافي

يشتد سباق الانتخابات الليبية سخونة مع اقتراب موعد الاقتراع.

تنشر المفوّضية القائمة الأولية لأسماء المقبولين بعد التحقق منها قانونيا. فتسقط أسماء أبرزها. سيف الإسلام القذافي، لعدم انطباق القوانين عليه بحسب المفوضية. يذهب البعض لاعتبار القرار طبيعيا مع تأكيدِ الحق بالاعتراض، ليشكك آخرون بأسباب بقاء أسماء أخرى خارج قائمة المستبعدين.