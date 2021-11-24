روسيا تعلن إجراء مناورات في البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من أسطول البحرِ الأسود، بمشاركة سفنٍ حربية وعشرِ مقاتلات من نوع سو سبعة وعشرون وسو ثلاثون، أجرت مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود.
وفي الأثناء قال وزيرُ الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن تأهب القوات النووية وزيادة القدرات لقوات الردع غير النووية من الأولويات، على خلفية نشاط الناتو قرب الحدود الروسية.
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