الكرملين: قلقون لاستفزازات أوكرانيا بدونباس
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا رصدت تزايدا ملحوظا للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية قرب حدودها، مشيراً إلى أنها أجرت تدريبات على إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد روسيا.
إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ عن قلق موسكو من استفزازات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس، وقال إن وصول مستشارين عسكريين أجانب، إلى أوكرانيا يزيد حدة التصعيد.
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