 
مباشر

الكرملين: قلقون لاستفزازات أوكرانيا بدونباس

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt08

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا رصدت تزايدا ملحوظا للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية قرب حدودها، مشيراً إلى أنها أجرت تدريبات على إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد روسيا.

إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ عن قلق موسكو من استفزازات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس، وقال إن وصول مستشارين عسكريين أجانب، إلى أوكرانيا يزيد حدة التصعيد.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا