الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

سجلت الليرة التركية رقما قياسيا جديدا أمام العملات الأجنبية بعد تجاوزها عتبة ثلاث عشرة ليرة مقابل الدولار الواحد.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التضخم لن يتراجع جراء السياسة المتشددة لأسعار الفائدة، وتعهد بالنصر فيما سماها حرب الاستقلال الاقتصادي.