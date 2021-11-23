الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsxg
سجلت الليرة التركية رقما قياسيا جديدا أمام العملات الأجنبية بعد تجاوزها عتبة ثلاث عشرة ليرة مقابل الدولار الواحد.
يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التضخم لن يتراجع جراء السياسة المتشددة لأسعار الفائدة، وتعهد بالنصر فيما سماها حرب الاستقلال الاقتصادي.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.