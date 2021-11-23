إسرائيل: سنحافظ على الخيار العسكري ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده ستحافظ على حرية العمل العسكري في حالِ عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف أن بلاده ليست جزءا من الاتفاق ولن تلتزم به. من جهته،، كشف وزير الدفاع بيني غانتس عن محاولة إيرانية سابقة لنقل مواد متفجرة من مطار تي فور في سوريا إلى الضفة الغربية باستخدام طائرات مسيرة.