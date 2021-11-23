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بوتين وعباس يبحثان في سوتشي التعاون الثنائي

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقاءٍ أجراه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في منتجع سوتشي، أن موقف موسكو من تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير.

وأضاف أن حل القضية يجب أن يعتمد على القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي، من جهته ثمن عباس موقف روسيا تجاه الشعب الفلسطيني.

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