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افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في درعا

أخبار العالم العربي

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افتتح في مدينة درعا جنوب سوريا مركز لتعليم اللغة الروسية، وبمبادرة من الجانب الروسي تم تقديم عدد من الحواسيب والمعدات المكتبية وكتب اللغة الروسية إضافة إلى المستلزمات الأخرى.

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