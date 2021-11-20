افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في درعا

افتتح في مدينة درعا جنوب سوريا مركز لتعليم اللغة الروسية، وبمبادرة من الجانب الروسي تم تقديم عدد من الحواسيب والمعدات المكتبية وكتب اللغة الروسية إضافة إلى المستلزمات الأخرى.

تابعوا RT على