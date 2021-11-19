موسكو تحذر الناتو من نشر أسلحة نووية بأوروبا

اعتبرت موسكو أن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ باحتمال نشر أسلحة نووية في أوروبا ستنسف ميثاق روسيا الناتو.

فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تتغاضى عن استفزازات الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استعداد موسكو للحوار.