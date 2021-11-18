موسكو ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بواسطة ثلاث طائرات تابعة لها. مشيرة إلى أن هذه الطائرات ستجلي ثلاثمئة وثمانين من مواطني روسيا وبعض الدول الأخرى.

إلى ذلك أعلنت السفارة الروسية في كابل أن نحو تسعمئة طالب أفغاني سيتم نقلهم في المستقبل القريب إلى روسيا لمواصلة دراستهم في الجامعات الروسية.