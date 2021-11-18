ملفات10مرشحين للرئاسة الليبية للنائب العام
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أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات للتدقيق.
هذا وارتفع عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية إلى خمسة عشر بعد اعلان وزيري الداخلية والتعليم السابقان في حكومة الوفاق الليبية /فتحي باشاغا/ و/عثمان عبد الجليل/ تقديم ملفاتهما للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.
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