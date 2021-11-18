بوتين: ما يجري بالبحر الأسود تجاوز لكل الأطر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية الروسية إن ما يجري في البحر الأسود يعتبر تجاوزا لكل الأطر من جانب الغرب تجاه روسيا.

وأكد بوتين أن موسكو سترد على أي تهديد قرب حدودها، كما اتهم بوتين دولا غربية بتأجيج الوضع في دونباس من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة دقيقة فتاكة. بدوره اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات الأوكرانية بالعمل على تخريب اتفاقات مينسك والتهرب من تنفيذها.