لافرنتييف يعلن رفض موسكو محاولة إنشاء "أشباه دول" داخل أراضي سوريا

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أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف رفض موسكو محاولة إنشاء أشباه الدول داخل سوريا، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا.

وكان لافرينتتيف على رأس وفد روسي التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول الجانبان نتائج اجتماعات هيئتي التنسيق المشتركتين لعودة اللاجئين السوريين.