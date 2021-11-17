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تكتل "لبنان القوي" يطعن في قانون الانتخابات

أخبار العالم العربي

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تقدم نواب تكتل لبنان القوي بطعن في تعديلات على قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، ومن المفترض أن يتخذ المجلس قراره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

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