تكتل "لبنان القوي" يطعن في قانون الانتخابات
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تقدم نواب تكتل لبنان القوي بطعن في تعديلات على قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، ومن المفترض أن يتخذ المجلس قراره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
تقدم نواب تكتل لبنان القوي بطعن في تعديلات على قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، ومن المفترض أن يتخذ المجلس قراره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
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