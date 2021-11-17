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مباحثات لوزيري خارجية تركيا والبحرين بأنقرة

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أكد وزير الخارجية التركي / مولود تشاووش أوغلو / خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني / عبد اللطيف بن راشد الزياني / في أنقرة، أكد أنهما ناقشا الأوضاع الإقليمية الشائكة في المنطقة.

وشدد تشاووش أوغلو على أهمية التعاون في هذا الصدد، في حين أكد الوزير البحريني وجود رغبة مشتركة لتوطيد وتنمية التعاون مع تركيا في المجالات كافة.

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