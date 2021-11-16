شويغو: نجاح تجربة لنظام مضاد للأقمار الصناعية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نجاح تجربة لنظام روسي مضاد للأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن الشظايا الناجمة عن التجربة لا تشكل أي تهديد للنشاط الفضائي..

وفي السياق، رفضت وزارة الدفاع الروسية انتقادات واشنطن لموسكو بالتسبب في مخاطر لمحطة الفضاء الدولية، واعتبرت دعوتها لوضع معايير دولية لاستكشاف الفضاء، نفاقا.. كما اتهمت الدفاع الروسية واشنطن وحلفاءها بالامتناع عن الانخراط في أي اتفاقية لنشر الأسلحة في الفضاء.