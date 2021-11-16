عدسة RT ترصد أوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية

قال موفد آرتي إلى الحدود البيلاروسية البولندية، إن بعض المهاجرين العالقين هناك بدأوا عبور الشريط الحدودي، ووصلوا إلى المنطقة العازلة سعيا لدخول الأراضي البولندية..

في الأثناء، أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، أن بلاده تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروس قبل نهاية العام الحالي، هذا ودفع الجيش البولندي بتعزيزات كبيرة من ضمنها مروحيات لمنع دخول المهاجرين إلى البلاد، وأكد الجيش أن أعداد المهاجرين تقارب أربعة آلاف.. من الحدود البيلاروسية البولندية سرجون هدايا والمزيد.