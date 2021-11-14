سيف الإسلام القذافي يقدم ملف ترشـحه لانتخابـات الرئاسة بليبيا

سيف الإسلام القذافي يترشّح رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية.

حدث على الرغم من تداوله والحديث عنه في الأشهر الفائتة، إلا أنه يتحول إلى حقيقة تفاجئ كثيرين الآن، عامل آخرُ من شأنه أن يضع الطبقة الحاكمة الحاليةَ على اختلاف توجهاتِها والخلافات القائمة بينها أمام قضية جديدة يحْتمل الخلاف حولها.