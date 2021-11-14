طهران: لا نمانع بتحسين العلاقات مع الرياض

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموي إن طهران لا تمانع بتحسين علاقاتها مع الرياض. متهما السعودية بعدم المبادرة من اجل ذلك.

وأضاف أن أربع جولات من المفاوضات مع السعودية أظهرت أن همها الرئيس هو الأزمة في اليمن، مؤكدا أنّ علاقاتِ طهران بالحوثيين لا تعني أنها تدير هذه الحركة.