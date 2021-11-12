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قرداحي: لست متمسكا بمنصبي وأحترم السعودية

أخبار العالم العربي

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قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إنه ليس متمسكا بالمنصب الوزاري، مضيفا أنه يحترم السعوديةَ ولا يعلم سبب الغضب من تصريح أطلقه قبل أن يكون وزيرا.

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