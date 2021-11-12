قرداحي: لست متمسكا بمنصبي وأحترم السعودية

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إنه ليس متمسكا بالمنصب الوزاري، مضيفا أنه يحترم السعوديةَ ولا يعلم سبب الغضب من تصريح أطلقه قبل أن يكون وزيرا.

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