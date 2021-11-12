إعـلان البرهان تشكيل مجلس جديد للسيادة بالسودان يثير ردودا مختلفة بين التأييد والرفض
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الإعلان عن تشكيلِ مجلس انتقالي جديد للسيادةِ في السودان، برئاسة القائد العامِّ للجيش عبد الفتاح البرهان، يحدِث ردود أفعال مختلفة بالأوساط السودانية السياسية والشارع على حد سواء.
قوى الحرية والتغيير المجلسِ المركزي، ترفض الخطوة تماما وتتهم العسكر بالكذبِ في ملف الإصلاح، ليدعو تجمع المهنيين إلى التمسّك باللاءات الثلاث، لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة، أما الشارع فمنقسم إلى معسكر رافض وآخر مؤيد للخطوة بمبررات مختلفة.
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