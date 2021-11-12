 
مباشر

مؤتمر باريس:يجب تنظيم انتخابات ليبيا بموعدها

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq3k

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر بالرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المرتزقة والقوات الأجنبية سيغادرون ليبيا قريبا تحت إشراف الأمم المتحدة، من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الانسحاب يجب أن يكون كاملا وأن يجري على مراحل.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا