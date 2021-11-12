مؤتمر باريس:يجب تنظيم انتخابات ليبيا بموعدها
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دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر بالرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المرتزقة والقوات الأجنبية سيغادرون ليبيا قريبا تحت إشراف الأمم المتحدة، من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الانسحاب يجب أن يكون كاملا وأن يجري على مراحل.
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