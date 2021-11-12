الكرملين: مزاعم نية روسيا غزو أوكرانيا باطلة
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نفت روسيا المزاعمَ بشأنِ تخطيطِها لغزو أوكرانيا، وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو لا تشكل خطرا على أي دولة، لكنها تتخذ ما يلزمُ لضمان أمن حدُودِها.
نفت روسيا المزاعمَ بشأنِ تخطيطِها لغزو أوكرانيا، وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو لا تشكل خطرا على أي دولة، لكنها تتخذ ما يلزمُ لضمان أمن حدُودِها.
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