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الكرملين: مزاعم نية روسيا غزو أوكرانيا باطلة

أخبار روسيا

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نفت روسيا المزاعمَ بشأنِ تخطيطِها لغزو أوكرانيا، وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو لا تشكل خطرا على أي دولة، لكنها تتخذ ما يلزمُ لضمان أمن حدُودِها.

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