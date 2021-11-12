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دمشق وأبو ظبي.. اتفاق لإنشاء محطة كهروضوئية

أخبار العالم العربي

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وقعت الحكومة السورية وتجمع شركات إماراتية عقدا لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة300 ميغاواط، في ريف دمشق، ويحمل هذا المشروع أهمية اقتصادية خاصة مع أزمة الكهرباء في البلاد.

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