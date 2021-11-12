دمشق وأبو ظبي.. اتفاق لإنشاء محطة كهروضوئية
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وقعت الحكومة السورية وتجمع شركات إماراتية عقدا لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة300 ميغاواط، في ريف دمشق، ويحمل هذا المشروع أهمية اقتصادية خاصة مع أزمة الكهرباء في البلاد.
وقعت الحكومة السورية وتجمع شركات إماراتية عقدا لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة300 ميغاواط، في ريف دمشق، ويحمل هذا المشروع أهمية اقتصادية خاصة مع أزمة الكهرباء في البلاد.
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