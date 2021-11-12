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مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

أنقرة: لسنا جزءا من أزمة المهاجرين ببيلاروس

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أعلنت هيئة الطيران المدني التركية وقف بيع تذاكر الطيران لمواطني سوريا واليمن والعراق ومنعهم الصعود إلى الطائرات المتوجهة إلى بيلاروس.

يأتي هذا القرار بعد أنباء عن نقل الخطوط الجوية التركية مهاجرين إلى مينسك..

من جهتها أكدت الخارجية التركية رفضها محاولة تصوير أنقرة على أنها جزء من المشكلة. 

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