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الأمن السوداني يفرق احتجاجات ويعتقل متظاهرين

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر سودانية باستخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في الخرطوم.

وأشارت إلى اعتقال عدد من المحتجين الرافضين لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، هذا ويبحث وفد من الجامعة العربية مع البرهان سبل حلِ الأزمة الراهنة في البلاد.

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