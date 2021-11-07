تشكيل لجنة تحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

اتهم المجلس الوزاري للأمن العراقي جماعات مسلحة لم يسمها، بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأكد في بيان بعد اجتماع ترأسه الكاظمي، العمل على كشفِ المتورطين في الهجوم.

وأعلن المجلس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، يأتي ذلك فيما أدانت قوى سياسية عراقية محاولة الاغتيال.