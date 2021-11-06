حوار استراتيجي أمريكي مصري الاثنين بواشنطن
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ينطلق في واشنطن الاثنين المقبل الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بحضور وزيري خارجية البلدين. ويتناول الحوار العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية .
ينطلق في واشنطن الاثنين المقبل الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بحضور وزيري خارجية البلدين. ويتناول الحوار العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية .
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