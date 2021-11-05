الجيش السوداني يحل كل مجالس الشركات الحكومية

أعلن التلفزيون الحكومي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية ومشاريع الزراعة القومية.

في الأثناء دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان اعتقال أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ودعت السلطات للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين. من جانبه رفض تجمع المهنيين السودانيين أي تسوية ودعا الشعب السوداني إلى مواصلة النضال ضد الانقلابيين، على حد تعبير بيانه. ياتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعهد خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالحفاظ على التحول الديمقراطي، وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.