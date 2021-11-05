قوات تيغراي تشكل تحالفا مع 8 جماعات إثيوبية

أعلنت تسعة فصائل من ضمنها قوات إقليم تيغراي الإثيوبي عزمها حل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بالقوة أو بالمفاوضات ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية.

ويشمل التحالفُ الجديد، الذي وقَّعَ ممثلو الفصائل على إنشائِه خلال اجتماعهم في واشنطن، قوات تيغراي وجيش تحرير أورومو، وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد. ويسعى التحالفُ إلى ترتيب انتقال، لتسريع رحيل رئيس الوزراء. ونقلت الوكالةُ عن ممثل حركة تيغراي قوله إن الخطوة التالية ستكون الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الدولية في إثيوبيا وخارجها. في غضون ذلك دعا الجيش الإثيوبي أفراده السابقين إلى الالتحاق بصفوفه لمواجهة جبهة تحرير تيغراي.