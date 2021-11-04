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سكان أمريكا اللاتينية يحتفلون بعيد الموتى

أخبار العالم

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تحتفل شعوب أمريكا الوسطى والجنوبية بعيد الموتى الذي يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف سنة، وكانت الحضارات التي سكنت أمريكا اللاتينية ومنها المايا والأزتيك تخلد ذكرى الموتى.

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