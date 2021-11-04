سكان أمريكا اللاتينية يحتفلون بعيد الموتى

تحتفل شعوب أمريكا الوسطى والجنوبية بعيد الموتى الذي يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف سنة، وكانت الحضارات التي سكنت أمريكا اللاتينية ومنها المايا والأزتيك تخلد ذكرى الموتى.

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