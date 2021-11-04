سلامي: كنا نتوقع مواجهة مع القوات الأمريكية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن طهران كانت تتوقع مواجهة مع القوات الأمريكية خلال احجتاز ناقلة نفط في بحر عُمان.

مشيرا في كلمة خلال تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في طهران أن المنطقة ليست بحاجة لتدخل خارجي. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الحرس الثوري إحباطَ محاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني في خليج عُمان.