بدء تجربة محاكاة التحليق إلى القمر في موسكو
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أنطلقت في موسكو تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر بمشاركة ستة رواد من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.. و سيقضي المشاركون نحو ثمانية أشهر معزولين عن العالم الخارجي.
أنطلقت في موسكو تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر بمشاركة ستة رواد من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.. و سيقضي المشاركون نحو ثمانية أشهر معزولين عن العالم الخارجي.
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