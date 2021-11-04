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بدء تجربة محاكاة التحليق إلى القمر في موسكو

أخبار روسيا

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أنطلقت في موسكو تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر بمشاركة ستة رواد من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.. و سيقضي المشاركون نحو ثمانية أشهر معزولين عن العالم الخارجي.

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