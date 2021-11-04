عائلات الشيخ جراح ترفض المقترح الإسرائيلي

قالت منظمة /السلام الآن/ إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستتخذ قرارا نهائيا حول مصير عائلات حي الشيخ جراح في القدس بعد أن سلم طرفا القضية الرد على التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة.

وتضمنت إبقاء ملكية البيوت المهددة للمتسوطنين والسماح لسكانها الفلسطينيين بالبقاء كمستأجرين محميين لمدة خمسة عشر عاما. وأكدت عائلات الحي أنها ردت على التسوية المقترحة بالرفض القاطع.