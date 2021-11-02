واشنطن تدين قرارات البرهان وتدعوه لإلغائها
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دان المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ودعاه لإعادة الحكومة والإفراج عن المحتجزين المدنيين.
معتبرا ما حصل في السودان انقلابا عسكريا.
كما أكد فيلتمان خلال زيارته اليوم للخرطوم ضرورة العودة إلى مرحلة انتقالية تشمل المكونين العسكري والمدني. في الأثناء، علق تجمع المصرفيين السودانيين العصيان المدني مؤقتا.
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