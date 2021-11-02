الكـرملين: روسيا تتخذ تدابير لضمان أمنها جـراء سياسة الناتو التوسعية

نقل معداتنا العسكرية ووحدات جيشنا داخل أراضي روسيا الاتحادية هو شأن سيادي.

هكذا علق الكرملين على تقرير إعلامي أمريكي لمجلة بوليتكو يتحدث عن حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية..

الكرملين وصف فحوى التقرير بالغو الذي لا يستحق إضاعة الوقت للتعرف على محتواه لأن الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية تعود إلى تواجد القوات الروسية بالقرب من حدود جمهورية بيلاروس.

كما أكد الكرملين من جديد أن موسكو ستستمر باتخاذ التدابير الكافية لضمان أمنها ردا على تحركات الناتو بالقرب من الحدود الروسية.