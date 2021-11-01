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بوتين يحذر واشنطن من نشر صواريخها في أوروبا

أخبار روسيا

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن من نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

مشيرا إلى أنها تمثل تهديدا لروسيا، مؤكدا خلال اجتماعهِ معَ مسؤولين في وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري الروسي..استعداد موسكو للرد المناسب على محاولات كسر التوازن الاستراتيجي.

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