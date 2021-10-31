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الملابس المستعملة.. سوق لذوي الدخل المحدود

أخبار العالم العربي

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يقترب فصل الشتاء فتلجأ نسبة كبيرة من السوريين شرقي الفرات إلى شراء الملابس والأحذية المستعملة، ورغم رخصها النسبي تبقى أسعارها فوق طاقة الكثير من ذوي الدخل المحدود..

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