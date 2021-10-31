الملابس المستعملة.. سوق لذوي الدخل المحدود
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يقترب فصل الشتاء فتلجأ نسبة كبيرة من السوريين شرقي الفرات إلى شراء الملابس والأحذية المستعملة، ورغم رخصها النسبي تبقى أسعارها فوق طاقة الكثير من ذوي الدخل المحدود..
يقترب فصل الشتاء فتلجأ نسبة كبيرة من السوريين شرقي الفرات إلى شراء الملابس والأحذية المستعملة، ورغم رخصها النسبي تبقى أسعارها فوق طاقة الكثير من ذوي الدخل المحدود..
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